Бюджет союзного государства Беларуси и России увеличится на 20%

Об этом заявил сегодня чрезвычайный и полномочный посол Росии в Беларуси Александр Суриков. Напомним, заседание Совета Министров Союзного государства состоится 6 октября в Минске. Главный финансовый документ Союза двух — станет одной из ключевых тем форума. Также планируется обсудить реализацию союзных программ. Как отметил сегодня российский дипломат, их количество возрастет. Это поспособствует дальнейшей интеграции между нашими государствами.