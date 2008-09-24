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Бюджет союзного государства Беларуси и России увеличится на 20%

24 сентября 2008 10:36
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Об этом заявил сегодня чрезвычайный и полномочный посол Росии в Беларуси Александр Суриков. Напомним, заседание Совета Министров Союзного государства состоится 6 октября в Минске. Главный финансовый документ Союза двух — станет одной из ключевых тем форума. Также планируется обсудить реализацию союзных программ. Как отметил сегодня российский дипломат, их количество возрастет. Это поспособствует дальнейшей интеграции между нашими государствами.
# Экономика

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