Бюджет Союзного государства-2008 принят в первом чтении

За это решение в Москве проголосовали депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Предполагаемый размер бюджета около 4 млрд. российских рублей. Доходы будут сформированы за счет отчислений стран-участниц, в том числе российская часть - более 2,5 миллиардов, белорусская - около 1,5.

Расходы могут распределиться следующим образом: 1/3 бюджетных средств планируется направить на промышленность, энергетику, строительство, транспорт и связь, 13% на военно-техническое сотрудничество и обеспечение безопасности. Столько же - на социальные нужды.

Одна из наиболее громких Союзных программ - производство суперкомпьютеров "СКИФ". Сейчас идет речь о создании принципиально новой вычислительной системы. Она сделает простым доступ к ресурсам суперкомпьютеров. Единая "ГРИД-сеть" снизит в разы время и затраты, необходимые для решении сложнейших задач.