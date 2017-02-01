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Бюджет прожиточного минимума в Беларуси с 1 февраля составляет 180 рублей 10 копеек

01 февраля 2017 06:24
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Новости Беларуси. Расходы на выплаты пенсий в Беларуси вырастут на 1,5 миллиона рублей в месяц. Это связано с увеличением бюджета прожиточного минимума. С 1 февраля этот показатель в среднем на душу населения составит 180 рублей 10 копеек.

Вслед за этим вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, детские пособия, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Так, за первенца государство выплатит более 1800 рублей, за второго и последующего – более 2,5 тысяч.

Увеличатся надбавки и для белорусов старше 75. К примеру, для пенсионеров за 80 ежемесячная доплата – 45 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная социальная политика # Государственная политика

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