Бюджет прожиточного минимума повысился на 3,9%

С 1 мая он равен Br 243 тыс. 570

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №533 от 25 апреля текущего года. Период действия данного социального норматива - с 1 мая по 31 июля 2009 года.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с мая составит Br243 тыс. 570 (с 1 февраля по 30 апреля 2009 года этот норматив равняется Br234 тыс. 370). Для трудоспособного населения БПМ установлен в размере Br261 тыс. 320, для пенсионеров - Br219 тыс. 140, для студентов - Br262 тыс. 140, для детей в возрасте от 3 до 16 лет - Br297 тыс. 70, для детей в возрасте до 3 лет - Br215 тыс. 160, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Аппарате Совета Министров.

Новый БПМ повысился на 3,9% к БПМ, рассчитанному в ценах декабря 2008 года. Соответственно на эту величину с мая возрастут размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Будут соответственно увеличены размеры социальных пенсий, а также надбавки и повышения, установленные к пенсиям отдельных категорий пенсионеров.

Структура бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах марта 2009 года по статьям расходов следующая: продукты питания - 54,2%, плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги - 17,3%, предметы гардероба - 16,3%, бытовые и транспортные услуги - 6,5%, товары бытового и хозяйственного назначения - 3,2%, взносы и платежи - 0,4%, предметы первой необходимости, санитарии и лекарства - 2,1%.

Бюджет прожиточного минимума ежеквартально утверждается правительством в ценах последнего месяца каждого квартала. В соответствии с законом «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь» он предназначен для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий. БПМ используется для оценки уровня доходов населения, размеров оплаты труда, пенсий, пособий и других социальных выплат, определения уровня и масштабов малообеспеченности.

Бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимостную величину минимального набора материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также обязательные платежи и взносы.

Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения применяется для определения суммы удержания средств с нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, и базового предельного норматива тарифной ставки первого разряда для коммерческих организаций государственной формы собственности и с долей собственности государства в их имуществе.