Бюджет на 2009 год будет бездефицитным

Срок подачи заявлений для перехода на упрощенную систему налогообложения продлен в Беларуси до 20 января

Напомним, в первый день 2009-го в стране вступил в действие указ президента о снижении ставки налога для тех субъектов хозяйствования, которые уже используют упрощенную систему.