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Бюджет на 2009 год будет бездефицитным

06 января 2009 17:55
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Нулевой предельный размер дефицита госбюджета на нынешний год своим указом установил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Таким образом, суммы доходов и расходов определяются равными.
# Экономика

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