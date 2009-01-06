Бюджет на 2009 год будет бездефицитным

Напомним, в первый день 2009-го в стране вступил в действие указ президента о снижении ставки налога для тех субъектов хозяйствования, которые уже используют упрощенную систему.
Информация об этом стала появляться на различных сайтах. Представители Нацбанка Беларуси говорят, что это можно считать полноценной экономической диверсией.
Доллар сегодня в обменных пунктах покупали в среднем по 2670 рубле и продавали – по 2700. Курсы евро составили соответственно 3600 и 3730.
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