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Бюджет Беларуси на 2009 год переутвержден и теперь составляет 54,9 триллионов рублей при нулевом дефиците

28 мая 2009 18:09
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Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. Им предусмотрено сокращение расходов на приобретение товаров длительного пользования и капитальные ремонты. А вот сельхозпроизводители, юридические лица и индивидуальные предприниматели получат дополнительные средства. Увеличено финансирование важнейших государственных программ. И при ужесточении бюджетных трат, наиболее значимые для государства социальные расходы будут сохранены.
# Экономика

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