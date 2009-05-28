Бюджет Беларуси на 2009 год переутвержден и теперь составляет 54,9 триллионов рублей при нулевом дефиците

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. Им предусмотрено сокращение расходов на приобретение товаров длительного пользования и капитальные ремонты. А вот сельхозпроизводители, юридические лица и индивидуальные предприниматели получат дополнительные средства. Увеличено финансирование важнейших государственных программ. И при ужесточении бюджетных трат, наиболее значимые для государства социальные расходы будут сохранены.