Бюджет-2011: вырастут зарплаты и пенсии, увеличатся расходы на образование, медицину и науку

Бюджет-2011 сохранит социальную направленность. Проект главного финансового документа страны обсуждали сегодня белорусские депутаты на расширенном заседании комиссии.

Законопроект назван прогрессивным и максимально сбалансированным. Ведь наряду с ростом ассигнований на социальную сферу, значительные средства направят на развитие экономики, а также малого и среднего бизнеса. Все расходы сформированы с учетом одного из главных приоритетов государства — роста доходов населения.

Проект бюджета депутаты планируют принять уже завтра в первом чтении — на внеочередной сессии. Причем, рассмотрение столь важного документа в столь ранние сроки — большое достижение.

Александр Антоненко, председатель постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету, финансам и налоговой политике:

Практически по всем направлениям расходы будут увеличены. Объём бюджета вырастет на 18%. Но более быстрыми темпами будет развиваться социальная сфера. Расходы увеличатся на 30-40%. Сохранятся такие направления вложения как инновации, а также сельское хозяйство и промышленность. Задачу депутата я вижу не только в том, чтобы рассмотреть, правильно ли отражаются эти расходы — вопрос в том, правильно ли используется.

Вместе с проектом бюджета, депутаты намерены принять завтра Бюджетный и Налоговый кодексы. Так, в налоговой системе продолжится значительное упрощение. Разработаны меры для повышения инвестпривлекательности страны и снятия нагрузки на предприятия. В частности, в следующем году планируется отменить налог на услуги, сбор на развитие инфраструктуры. Пересмотрят коэффициенты и ставки по земельному налогу, а также налогу на недвижимость. Количество платежей сократится в четыре раза.

Александр Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Обычный плательщик будет платить только пять налогов, причём, ежеквартально. Когда мы только начинали работу по упрощению налоговой системы, то сделать это было невозможно. И таких платежей было порядка 21-го, и уплачивались они едемесячно.