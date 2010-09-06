Бюджет-2011 сохранит социальную направленность

Вырастут зарплаты и пенсии, увеличатся расходы на образование, медицину и науку. Проект главного финансового документа страны обсуждают белорусские парламентарии.Законопроект назван прогрессивным и максимально сбалансированным. Ведь наряду с ростом ассигнований социальной сферы на 30-40%, значительные средства направят на развитие экономики, а также малого и среднего бизнеса. Продолжится упрощение налоговой системы для повышения инвестпривлекательности страны и снятия нагрузки на предприятия. По мнению депутатов, Проект бюджет может быть принят уже завтра в первом чтении на внеочередной сессии.