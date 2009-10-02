Бюджет-2010 сохранит социальную направленность

Этот вопрос стал главным на открытии сессии Национального собрания Палаты Представителей.

В будущем году свыше половины бюджетных средств пойдут на образование, культуру, спорт и здравоохранение. Одновременно главному финансовому документу страны предстоит обеспечить решение других важнейших задач. Государство поддержит приоритетные Отрасли реального сектора экономики.

– При формировании бюджета мы большое внимание уделяли вопросам государственной поддержки наших предприятий. Особенно тех, которые производят продукцию и поставляют ее на экспорт. Уделили внимание вопросам импортозамещения и вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь, – сказал председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

Рост инвестиций позволяет уже сегодня строить планы более свободного расходования бюджетных средств. За первое полугодие иностранные капиталовложения увеличились на 32%. Декрет Президента, который одобрили сегодня депутаты, создаст еще более благоприятные условия работы на белорусском рынке. Договор с государством, а значит, его гарантии для инвестора зачастую важнее льгот. Для этого в новой системе предусмотрены три уровня.

– Первый уровень говорит, что договор может быть заключен местными властями без каких либо льгот. Ранее необходимо было решение главы государства, – сказал первый заместитель министра экономики Республики Беларусь Пётр Жабко.