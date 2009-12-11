Бюджет 2010: планируется отменить налог на покупку авто

В то же время повысится ставка НДС с 18 до 20%.

Белорусские депутаты приняли Закон о республиканском бюджете на 2010 год. Главный финансовый документ страны народные избранники сегодня рассмотрели во втором чтении. Доходы консолидированного бюджета - 53 триллиона рублей. Это чуть более 30 процентов ВВП. Расходы превысят 55 триллионов.

В республиканском бюджете распределение будет таково: доходы – более 35 триллионов рублей. Расходы – 38, что почти на четверть превышает ожидаемое исполнение текущего года.

Планируется отменить сбор в республиканский фонд поддержки сельхозпроизводителей, налог на покупку авто, местный налог с продаж товаров розничной торговли и сбор с пользователей за парковку. В то же время повысится ставка НДС с 18 до 20 процентов.

Бюджет 2010 имеет высокую социальную направленность: на эту сферу будет направлен сорок один триллион.