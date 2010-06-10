Бюджет-2010 исполняется лучше, чем бюджет прошлого года

В Министерстве финансов говорят о возможности повысить зарплату. А парламентарии ознакомились с новинками в сфере административных правонарушений и согласились с тем, что в случае ДТП ответственность должен нести не только водитель, но владелец авто.

Депутаты лифт не уважают. В качестве утренней зарядки предпочитают лестницу, чтобы добраться до Овального зала. Но эта нагрузка — просто мелочь по сравнению с той умственной зарядкой, которую депутаты получили от доклада министра финансов: 45 минут беспрерывного потока цифр.

Миллионы-триллионы, расходы-доходы, дефицит-профицит. 2009 год был сложным в экономическом плане, но Беларусь пережилА его достойно. Депутаты выслушали. Согласились. Но отпустить с трибуны министра финансов не захотели. Забросали вопросами. Почему кредиты такие дорогие?

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Это не может служить оправданием тому, что кредиты дорогие. Но есть много факторов. Как минимум, ниже инфляции плюс доходы банка — они должны войти в стоимость кредита.

В нынешнем году, по информации Минфина, отечественная экономика вздохнула с облегчением. Тому подтверждение: дефицит бюджета снизился. И появилась возможность повысить зарплату бюджетникам. Причем в ближайшее время.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Объективно экономика демонстрирует рост. Потенциал для роста заработной платы существует.

Тему денежную продолжили, обсуждая проект закона по вопросам приватизации госимущества. В Беларуси законодательно разрешена приватизация «Беларуськалия» и магистральных нефтепроводов, стало известно сегодня. Наше известное на весь мир предприятие — теперь вне списка объектов, находящихся в исключительной собственности государства. Уже определяется его рыночная стоимость.

Много говорили сегодня депутаты на тему административных правонарушений. Кто нарушил закон, если несовершеннолетний засиделся на ночной дискотеке? Ответственности с родителей, конечно, никто не снимает. Но теперь законодательно закрепят, что именно владелец развлекательного заведения ответит за то, что дети ночью не спят, а веселятся в его клубе.

Тезис «кто прав, кто виноват» продолжили развивать на автомобильной теме. Если случилось ДТП, то будут искать не только водителя, но и владельца авто, которому тоже придется ответить по закону.

Николай Андрейчук, член Постоянной комиссии по законодательству и судебно-правовым вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

И владелец будет доказывать свою невиновность. Но это не значит, что он будет нести административную ответственность. Его вызовут в ГАИ, и он должен объяснить, кто управлял этим транспортным средством, и в процессе выяснения этих обстоятельств будет привлекаться лицо виновное.

Собственник машины также ответит, если водитель превысил скорость. Владелец теперь будет считаться нарушителем «по умолчанию».