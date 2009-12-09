Бюджет 2010 года сохранит социальную направленность

Белорусские парламентарии приняли документ в первом чтении.

Доходы консолидированного бюджета составят 53 триллиона рублей, это более 30% к ВВП. Расходы — 55 триллионов 700 миллиардов. Доходы республиканского бюджета в следующем году должны увеличиться на 20%. На социальную сферу направят 41 триллион рублей. В центре внимания — качество услуг, укрепление действующих гарантий, поддержка реального сектора экономики и жилищное строительство.

Для совершенствования налоговой системы Беларуси планируется отменить сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельхозпродукции, продовольствия и аграрной науки, а также налог на приобретение автотранспортных средств, местный налог с продаж товаров розничной торговли и сбор с пользователей за парковку. Для компенсации выпадающих доходов бюджета предлагается повысить ставку НДС с 18 до 20%. Это обеспечит дополнительные поступления в бюджет почти двух триллионов рублей.