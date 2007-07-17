Быть белорусскому "Голливуду" или нет?

17 июля на заседании Президиума Совета Министров будет рассмотрено выполнение поручений Президента Беларуси в области кинематографии и развития кино-видео-отрасли в целом.

Напомним, в 2006 году главой государства по вопросам кинематографии дано 15 поручений, в 2007 - семь. Все они выполнены в установленные сроки, семь из них сняты с контроля.

Пока голливудские крупнейшие киностудии подсчитывают свои гонорары, в Совете Министров сегодня подсчитывают, сколько средств из госбюджета будет направлено на поддержку белорусского кинематографа. В этом году на развитие важнейшего из искусств будет выделено свыше 11 миллиардов рублей. Все эти средства пойдут на модернизацию киностудии и производство фильмов.

В ближайшее время Беларусьфильм грозит удивить семью премьерами, ведь на съемочную площадку с командами "камера", "мотор" вышли сразу три молодых кинорежиссера. Это Денис Скворцов, Андрей Голубев и Иван Павлов. Кстати, на них делают очень большие ставки.

Беларусьфильм работает и над национальным проектом "Евфросиния Полоцкая". Пока рассматривается два варианта сценариев, но ни один пока не утвержден. В следующем году планируется увеличить количество картин до десяти, в к 2009 году выйти на уровень советского периода - 12 картин в год.