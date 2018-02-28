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БВФБ. Евро и российский рубль рухнули на торгах

28 февраля 2018 17:05
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Новости Беларуси. В последний день зимы евро и российский рубль рухнули на торгах валютно-фондовой биржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Доллар немного подорожал. Впрочем, курс американской валюты почти не изменился – 1 рубль 95 копеек. Евро снизился до 2 рублей 38 копеек (это минимальный показатель 55 дней). А российский рубль оказался на самом низком уровне за две недели: подешевел почти на 4 копейки. Сейчас за сотню торгуют 3 рубля 46 копеек.  

Больше новостей экономики за 28 февраля здесь.  

# Экономика # Экономическая рубрика

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