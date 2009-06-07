Буря в стакане молока (ВИДЕО)

Россия не способна обеспечить свой рынок молоком высокого качества.

В страну иномарок вот уже пять лет этот человек добирается на велосипеде. Через границу. Происходит это потому, что россиянин Александр Федорович работает в белорусском колхозе. И пересекать линию на карте разделяющую два наших государства его заставляет вовсе не тяга странствий, а потому что условия работы по эту сторону есть.

А вот что еще удивило Александра Федоровича, и отнюдь не приятно, так это заявление министра финансов его государства Алексея Кудрина, о том, что его страна-работодатель фактически на краю финансового краха.

Поддержать своего министра финансов на этой неделе прямо в понедельник неожиданно и с самой неожиданной стороны вызвалась министр сельского хозяйства Елена Скрынник. И хотя ее слова о молочном диктате со стороны Беларуси полностью противоречили оценке ситуации в Беларуси же от Алексея Кудрина, вызвали они, причем у большинства, аналогичное чувство. Удивление.

По словам Скрынник, если Россия планировала увеличить производство молока на 12% за четыре года, то Беларусь готова увеличить его выпуск сразу на 15% - и всего за год... При этом цены на белорусскую продукцию на 30-50% ниже, чем на российскую, на сыр, например, на 50%", конец цитаты.

Да и с широко известными фактами ни одно, ни второе высказывание российских политиков не вязалось совершенно.

- Мы не демпингуем и никогда не демпинговали по ценам. Никогда. Мы всегда продавали там продукцию дороже, чем все остальные. Всегда серьезная активизация российских структур, которые хотят нашу продукцию купить, - говорит Эдуард Чернявский, генеральный директор Минского гормолзовода. -

Россия не способна обеспечить свой рынок молоком высокого качества, поэтому она вынуждена его импортировать. И если это будет не наша страна, то кто-либо другой.

Таким образом, и не только у белорусского россиянина Алексея Федоровича, ко вторнику, создалось устойчивое впечатление, что российские политики о Беларуси либо чего-то не договаривают, либо просто в очередной раз затеяли очередную бурю в стакане. При этом, что именно в стакане: волковыское молоко, слуцкий сахар или минские трактора - никого из чиновников в Москве и не интересовало. И даже если бы в стакане были кредиты, положение вряд ли изменилось. Ведь произносились громкие речи в основном для того, чтобы не говорить, пусть даже очень тихо, ничего о положении в России.

Стоит отметить, слова белорусского премьера не раз подтверждались российскими же источниками. Взявшись, в отличие от Беларуси, не за реальный сектор и уж точно не за сельское хозяйство, российская экономика на выходе выдала те результаты... которые выдала.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

«...Инфляция в России за неделю с 26 мая по 1 июня 2009 года составила 0,2%, с начала года – 6,8%... Выпуск продукции и услуг по базовым видам деятельности в РФ в апреле упал на 14,9%...»

Отчет Минэкономразвития РФ

«Сокращение ВВП в апреле более чем на 10 процентов. По прогнозу, во втором квартале экономика России сократится на 8,7-10 процентов.»

Газета.Ru

«...по результатам одного только апреля российская банковская система показа убыток 26 млрд рублей. Количество убыточных банков неуклонно растет. На начало года их было 56, на конец марта – уже 110, а на конец апреля – 184! Это каждый шестой из 1090 действующих банков.»

Если же говорить не о банках, а о чем-нибудь еще, например, о молоке, то и с ним в Белорусско-Российских отношениях все оказывается не совсем так, как казалось российским чиновникам.

К среде, положение со стаканом нашего общего молока, и не только, вроде бы нормализовалось. Если бы Александр Федорович оказался в этот день в Минске, то смог бы попасть на выставку Белагро-2009, которая в этом году развернулась на десятках тысяч гектаров. И на всей этой площади в гостеприимных павильонах и российские, и единоевропейские аграрии и экономисты с взаимной выгодой искали сотрудничества с белорусами.

Да и четверг, второй день выставки, подтвердил правоту именно белорусской точки зрения. Заключенные на ней контракты, лишь еще раз показали, куда надо вкладывать деньги в эпоху глобального финансово-экономического кризиса. А именно: в плодородную землю, работящие руки, и уж во всяком случае, подальше от сферы спекулятивного накопления. Оно так может и менее захватывающе, но куда надежнее.

Как человек по долгу службы имеющий дело с техникой, россиянин Александр Федорович, наверняка порадовался бы богатому выбору представленной на выставке белорусской стороной. Впрочем, этому выбору и так было, кому порадоваться. Белорусские молоковозы практически прямо со стендов уезжали в Венесуэлу и Анголу.

В пятницу Александр Федорович, как и остальные россияне, при желании смог взглянуть на существующие вопросы белорусско-российских отношений, так сказать, с этой стороны. В этот день крупнейшие российские издания, такие как «Известия» или «Завтра», опубликовали беседу Александра Григорьевича со своими редакторами. Прошла она в Минске, еще 1 июня, но не обошлось на ней и без рассмотрения всех основных недельных тем. На той же встрече выяснилось что, ни молоком единым жива сегодняшняя межгосударственная политика.

И стоило только президенту Александру Лукашенко исчерпывающе разъяснить российским СМИ сложившуюся ситуацию, как тут же вновь нашлись непонятливые, и вновь в российской чиновничьей среде. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в свой выходной не поленился вывесить на сайте ведомства текст, который некоторые острые или, скорее не совсем, перья тут же размашисто подзаголовили: «Объявление торговой войны». Речь в заявлении шла о запрете на ввоз на территорию России перечня из 600-т видов белорусской молочной продукции на которую, по словам Онищенко, производители не оформили необходимую документацию. Вот только опубликованный список конкретных продуктов конкретных предприятий, во-первых, не запрещал поставку белорусской продукции на российский рынок в целом, а во-вторых, содержал в большинстве своем наименования товаров, которые либо уже не производящихся в Беларуси, либо в Россию и так никогда не поставлявшихся.

То есть до Онищенковского субботника из белорусского завода, скажем 1, в Россию шло молоко с жирностью в 3,2 процента, а завод, назовем его два, молоко туда и вовсе не поставлял. В субботу же главврач запретил заводу 1 поставлять полуторапроцентное молоко. А завод два продолжал искать и находить партнеров за пределами РФ. После же субботы завод 1 продолжил поставки молока с жирностью 3,2 в Россию и, так и быть, не стал поставлять полуторапроцентное, потому что никогда этим и не занимался. Да и завод 2 своих планов как-то не поменял. А Онищенко удостоверившись, что ничего не изменилось, скорее всего, ушел домой. Выходной ведь...

Таким образом, несмотря на неожиданно рабочую субботу и тщательно тиражируемую интернет-ресурсами панику все осталось на своих местах. Причем, сумма контрактов от перемены мест слагаемых в голове отдельно взятого чиновника следуя несложным арифметическим правилам, естественно, так и не поменялась.

- Нет никакой торговой войны, ни молочной ни мясной, - говорит Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь. - Просто есть обычная повседневная работа по приведению разрешительных документов в соответствии с регламентом РФ.

Что же подвигло российских чиновников всю неделю приравнивать белорусское молоко по силе воздействия на умы окружающих, то ли к газу, то ли к другому стратегическому вооружению. Что же заставляло пугать, в том числе и своих граждан, помимо острого нежелания с ними, с этими гражданами говорить. Не исключено, что причиной стали уже давно названные своими именами разногласия между российскими олигархическими структурами. Причем, вовсе не по вопросам аграрного сектора. Разногласия, которые уже не в первый раз и, к сожалению, вряд ли в последний, приводят и к вопросам в отношениях между нашими близкими друг другу, союзными государствами. И не случится ли так, что россиянин Александр Федорович, выезжая в понедельник на работу в Беларусь, опять услышит о новой буре в стакане. На сей раз не с молоком. Покажет следующая неделя.

Александра Кулакова, Глеб Лавров, Алеся Высоцкая, Анна Бунькова, Елена Маньковская о Беларуси и России отношениях.

