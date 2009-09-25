Бумага есть, но на всю республику ее не хватает

Шкловский завод газетной бумаги в полную мощь не заработал.

Шкловский завод газетной бумаги в полную мощь не заработал до сих пор. Мешают сбои в работе оборудования. На них сегодня и указали делегации из Карелии. Завод именно из этого российского региона устанавливал бумагоделательную машину, на нем и ответственность за окончательный ввод установки в эксплуатацию.

На Шкловском заводе газетной бумаги работа кипит двойная. Во-первых, выпуск продукции. Во-вторых, устранение неполадок. Барахлит гидравлика, выходит из строя электроника. Насколько высококлассным оказалось оборудование, настолько же и капризным.

На предприятие закупали агрегаты самых известных брендов. Но это не стало залогом успешной работы.

- Поставщики оборудования, а их было много на разных этапах, подвели с поставками. Эти фирмы поставили оборудование, которое часто выходит из строя. И им нужно заниматься, - рассказал председатель концерна «Беллесбумпром» Владимир Шульга.

С этими заминками максимальная планка, покорившаяся заводу, – 1700 тонн бумаги за август. Однако глава государства поручал выйти на плановую мощность, превышающую 3000 тонн. Тогда и потребности Республики в бумаге будут удовлетворены, и на экспорт

можно будет работать.

По заверениям руководства «Беллесбумпрома», вся районная и областная периодика в Республике выходит на белорусской бумаге. А вот с республиканскими газетами сложнее. На них бумагу приходится закупать за рубежом. И такое положение надо исправлять как можно скорее.

Президент Беларуси дал время до января 2010 года. За этот срок завод должен выйти на свою плановую мощность. Российские партнёры из Карелии в контракте обещали не только установить бумагоделательную машину, но и довести ее до ума. Теперь опасаются – успеют ли.

- Такие бумагоделательные машины – это очень сложное производство, - сказал премьер-министр правительства Республики Карелия Павел Чернов.

Беларусь ждать позволить себе не может. Поэтому завод заключил очередной контракт с питерской компанией. Она как раз и специализируется на наладке оборудования. И ей оставшихся до времени «Ч» месяцев должно хватить.

- Нужно время и нужны подготовленные специалисты. Но даже с 60 процентной загруженностью производства завод уже умудрился на 20% стать рентабельным. Бумага делается и бумага продается, - рассказал премьер-министр Республики Беларусь Сергей Сидорский.

Кстати, бумагу на заводе сейчас делают самого высокого качества. Теперь главное прибавить в количестве. И вот тогда завод начнёт работать с полной отдачей.