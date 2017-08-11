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«Будут расширены площадки для разворота»: реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в аэропорту Бреста

11 августа 2017 06:48
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Новости Беларуси. Новые возможности старых сооружений. В аэропорту Бреста началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. При этом он работает в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что работы на полосе завершатся осенью. Строители уже сняли 180 метров старого покрытия, которому без малого 30 лет. Всего же необходимо обновить больше 2,5 километров. При этом форма и размер брестской «взлетки» останутся прежними.

«Будут расширены площадки для разворота»: реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в аэропорту Бреста-1

Александр Завертайло, начальник участка эксплуатации наземных сооружений:
В торцах взлетно-посадочной полосы есть площадки для разворота, на которых воздушные судна, когда приземляются, разворачиваются и выруливают в сторону перрона. После реконструкции эти площадки разворота будут расширены, что даст возможность более крупным воздушным судам приземляться, разворачиваться и спокойно без помощи спецтехники выруливать.

«Будут расширены площадки для разворота»: реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в аэропорту Бреста-3

Новая инфраструктура позволит принимать различные типы самолетов, а это значит, выход на другой – международный – уровень аэропорта.

# Экономика # Авиасообщение # Фотофакт

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