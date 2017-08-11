«Будут расширены площадки для разворота»: реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в аэропорту Бреста

Новости Беларуси. Новые возможности старых сооружений. В аэропорту Бреста началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. При этом он работает в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что работы на полосе завершатся осенью. Строители уже сняли 180 метров старого покрытия, которому без малого 30 лет. Всего же необходимо обновить больше 2,5 километров. При этом форма и размер брестской «взлетки» останутся прежними.