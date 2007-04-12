Будущее за нетрадиционными источниками энергии

О перспективах нетрадиционных источников энергии говорили 11 апреля в Академии наук Беларуси.

Бурый уголь, биотопливо, водородная энергетика - развитие этих направлений в белорусских приоритетах на ближайшие годы. Помимо древесины и торфа в нашей стране немало запасов бурого угля. Специалисты называют цифру в 1,5 миллиарда тонн. Этот ресурс ранее не использовали. Было не выгодно. Сейчас ситуация иная. К 2015 году специалисты рассчитывают добывать более 4 миллионов тонн бурого угля в год и на его основе производить бензин, дизельное топливо и метанол.

Производству биологического топлива в ближайшие годы также уделят повышенное внимание. Уже через восемь лет его собираются выпускать в количестве около полумиллиона тонн. В Гродненской области первыми в Беларуси освоили производство биодизеля из рапса. Он по своим характеристикам не уступает обычному топливу. А по некоторым пунктам, таким как экологическая чистота и повышение износостойкости двигателя, намного превосходит свой аналог из нефти. При этом местное сырьё позволяет значительно снизить себестоимость альтернативного топлива. Производство не требует больших материальных затрат. Его можно наладить практически в любом помещении. Установка занимает несколько квадратных метров, а всеми технологическими процессами может управлять один человек.

Необходимость строительства атомной электростанции у специалистов сомнений не вызывает. Правда и спешить не стоит. Работа над проектом займет еще немало времени. Атомная энергетика откроет новые перспективы для Беларуси. Дешевая электроэнергия будет использоваться при производстве перспективного и экологически чистого топлива - водорода.