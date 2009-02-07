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Будущее европейской безопасности и энергетические проблемы обсуждают в Мюнхене участники Международной конференции

07 февраля 2009 14:58
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Сегодня в Баварии второй и главный день форума. В центре внимания – отношения между Россией и НАТО. По мнению европейских лидеров, стороны должны сотрудничать в сферах противоракетной обороны и нераспространения ядерного оружия. А также в борьбе с пиратами и решении Афганских проблем. В Баварию приехали представители 50 стран. Безопасность делегатов обеспечивают 3,5 тысячи полицейских. Они полностью блокировали центр города в связи тем, что ожидается манифестация противников конференции.
# Экономика

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