Будущее европейской безопасности и энергетические проблемы обсуждают в Мюнхене участники Международной конференции

Сегодня в Баварии второй и главный день форума. В центре внимания – отношения между Россией и НАТО. По мнению европейских лидеров, стороны должны сотрудничать в сферах противоракетной обороны и нераспространения ядерного оружия. А также в борьбе с пиратами и решении Афганских проблем. В Баварию приехали представители 50 стран. Безопасность делегатов обеспечивают 3,5 тысячи полицейских. Они полностью блокировали центр города в связи тем, что ожидается манифестация противников конференции.