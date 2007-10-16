Будем сыты!

Поставки продовольствия в стабилизационные фонды страны планируют завершить до 1 ноября.

Это на две недели раньше установленных сроков. Мясо молоко, овощи и фрукты мигрируют из хозяйств, в камеры хранения и на прилавок. При этом никогда стратегические склады Беларуси не пустовали. Еще ООН постановила: право на продовольствие - одно из прав человека.

58 лет на Втором минском хладокомбинате круглый год морозят продукты. Именно тогда стали запасаться едой и формировать стратегические фонды страны. Все самое необходимое - мясо, масло, в последние три года сычужные сыры.

Как уверяют хранители этих хранилищ, качество со временем замороженный товар не теряет. Здесь все под контролем: и температура, и дата поступивших партий, и сроки отправки на прилавки.

15 ноября для ответственных за продовольственный стратегический запас наступит, так называемый, час пик. Именно к этому времени камеры должны быть заполнены на 100%. Животноводческая продукция на межсезонный период в нынешнем году на плечах трех регионов Витебской и Минской области. Столица тоже в ответе за заморозку продуктов. Специалисты обещают завершить закладку к 1 ноября.