Брянская область заинтересована в расширении деловых кругов с Беларусью

На заседании в Брянске в центре внимания специалистов вопросы увеличения поставок белорусской автомобильной и сельхозтехники.

Стороны обсудят работу совместных предприятий, взаимодействие деловых кругов, развития товаропроводящей сети, а также расширения двусторонних связей в сфере образования и молодежной политики.

Отметим, что за первые три месяца 2007 года товарооборот между Беларусью и Брянской областью составил более 45 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 10%. Белорусский экспорт, а это в основном молочная продукция, обои, колбасы, грузовые автомобили, щебень, - возрос на 8%, импорт из региона - увеличился почти на 13,5%.