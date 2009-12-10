Британским банкирам придется раскошелиться

Правительство ввело 50-процентный налог на бонусы размером свыше 25 тысяч фунтов.

Делиться вознаграждением обязаны не только финансисты британских компаний, но и зарубежных, имеющих отделения в Туманном Альбионе.

Бонусные скандалы вынудили многие страны задуматься о необходимости ужесточения системы выдачи денежных вознаграждений. Так, в ноябре Франция объявила об ограничениях на бонусы для банкиров. При этом в случае убыточности банка выплаты могут отменить. А накануне к глобальной реформе финансов призвали Президент Франции Николя Саркози и британский премьер-министр Гордон Браун.