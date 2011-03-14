Британские инвесторы входят в тройку лидеров по прямым капиталовложениям в экономику Беларуси

Александр Лукашенко встретился с представителями деловых кругов Великобритании и Ирландии. Крупные зарубежные компании заинтересованы в укреплении бизнес-связей с нашей страной и приехали с конкретными предложениями как в сфере торговли, так и в создании и модернизации производств.

В президентской резиденции – представители крупного европейского бизнеса: компании из Великобритании и Ирландии с репутацией успешных и даже влиятельных. Экономика идет впереди политики. И бизнесмены приехали с конкретными предложениями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что вы сможете своими глазами увидеть эту страну, которая сегодня развивается и обеспечивает необходимые условия для жизни людей, страну, которая находится в сердце нашей Европы.

Думаю, что для бизнеса, для вас в этой стране, в которую вы хотели бы придти со своим капиталом, открыть свое дело, главное – это стабильность и предсказуемость. Мы этим богатством обладаем и гарантируем любому инвестору, который придет в нашу страну, эту стабильность и предсказуемость.

Если вы хотите создать новые предприятия в Беларуси, которые будут работать в рамках Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси, тут вам «зеленая улица».



О том, что экономика подтягивает за собой политику, говорит товарооборот.

С Великобританией по прошлому году, хоть и ниже, чем в докризисном 2008-ом, но более миллиарда долларов: эта страна на восьмом месте среди стран вне СНГ.

В структуре белорусского экспорта, в основном, нефтепродукты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но за последние два года добавились еще и 39 новых позиций. Среди них соль, текстиль, оптика, антибиотики.

Дэвид Фактор, управляющий директор и совладелец компании «Стемкор» (Великобритания):

Все, кто здесь присутствует, хотят развивать бизнес в Беларуси. И поэтому мы приехали. Мы можем достичь больших результатов. То, что мы видим в Беларуси, – это честность и надежность. И мы хотим перенести это в конкретный бизнес.

Великобритания еще и важный для Беларуси инвестпартнер. Британские инвесторы входят в тройку лидеров по прямым капиталовложениям в белорусскую экономику. В прошлом году привлечено 280 миллионов долларов. Из них более половины – прямые.

Торговое сальдо с Ирландией пока с минусом. Хотя товарооборот в прошлом году составил почти 31 миллион долларов или 126 с лишним процентов от уровня 2009 года.

Александр Лукашенко:

Я изучил ваши предложения, ваши интересы, которые вы готовы рассматривать в Беларуси, и должен вам сказать, что нет таких предложений, которые бы нас не интересовали.

Единственное, о чем бы попросил вас: если вы готовы придти и работать в Беларуси, делайте это оперативно. С нашей стороны мы сделаем все для того, чтобы вы могли уже в течение первого полугодия, максимум этого года, развернуть свое производство в Беларуси.

Круг интересов английского и ирландского бизнеса в Беларуси широк, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так, предлагается укрепить сотрудничество с Белорусским металлургическим заводом и активно экспортировать нашу сталь на рынок Великобритании и других стран. Есть идеи построить экологически чистое производство сапропеля, а также реализовать проект по производству биогаза из отходов сахарной отрасли.

Заинтересованность в поставках новых технологий производства электроэнергии, например, из торфа. Инвесторы готовы также вложить капитал в модернизацию предприятий стройотрасли, принимая на себя социальные обязательства по сохранению рабочих мест.

Ларс Энохсон, частный инвестор, партнёр компании «Хайлайф» (Ирландия):

Я – частный инвестор. Мы уже нашли два проекта, которые нас интересуют. Мы с оптимизмом смотрим на возможность инвестировать в экономику Беларуси и видим большие перспективы.



Как заметил Александр Лукашенко, все это может стать предметом детальных переговоров.

И буквально через два часа о деталях бизнеса уже говорили в Правительстве.

Генри Моррис, управляющий делами компании «Си-Ар-Эйч» (Ирландия):

Мы – компания, которая специализируется на производстве строительных материалов. И сейчас мы работаем над проектом модернизации аналогичного производства в Беларуси с участием передовых технологий.



У Беларуси и Великобритании, по мнению первого вице-премьера Владимира Семашко, есть все шансы диверсифицировать структуру торгового баланса.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы должны с каждым из ваших партнеров обсудить предложения и просьбы, и найти этому партнеру конкретного партнера с нашей стороны. И договориться, как мы дальше будем действовать.



Беларусь, в свою очередь, готова создать максимально комфортные условия для прихода инвестора, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И, как заявили в Правительстве, это может быть и выделение земли на безтендерной основе, и беспошлинный ввоз оборудования и материалов для создания производств.