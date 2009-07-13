Британские бизнесмены прилетели в Минск за белорусскими товарами

В ближайшее время белорусские товары могут появиться на полках всемирно известного торгового центра «Хэрродз».

Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Александр Михневич.

Дипломат прибыл из Лондона не один. С ним в Беларусь приехала делегация представителей от группы компаний «Хэрродз» в составе управляющего директора компании недвижимости «Хэрродз Истейтс» Марка Коллинза, директора по международным вопросам группы компании «Хэрродз» Раджа Ассананда, а также графини Рейни Спенсер (приемная мать покойной принцессы Дианы).

Такой визит, по словам Александра Михневича, стал возможет благодаря белорусскому инвестиционному форуму, который прошел в Лондоне в ноябре 2008 года.

– Тогда мы более плотно познакомились и с владельцем торгового центра «Хэрродз» Мохаммедом аль-Фаедом и с его командой, которая теперь приехала в Минск, – отметил белорусский посол. На форуме возникла идея, поскольку в Беларуси очень интересная мебель, ткани, особенно столовое и постельное белье, достаточно известные крепкие напитки, закупить какую-то пробную партию для «Хэрродза» и подумать о том, как этот бизнес можно развивать в дальнейшем.

По словам дипломата, если белорусские товары попадут на полки торгового центра «Хэрродз», то это будет «знаково, поскольку «Хэрродз» – крупнейший универмаг мира и один из самых престижных и дорогих». – Это была бы очень хорошая реклама для белорусской продукции, – добавил он.

Александр Михневич привел пример, что только открытие торгового центра «Хэрродз» каждое утро стоит примерно $1 млн.: чтобы зажечь свет, вывести персонал, открыть двери, включить систему сигнализации и т.д. – Я бы хотел, чтобы это был очень весомый вклад в те отрасли, которые я назвал, – отметил дипломат, говоря о возможных закупках белорусской продукции со стороны торгового центра.

– Мы договаривались, – продолжил Александр Михневич, – что если качество продукции, которую выпускают белорусские предприятия сегодня в какой-то степени не соответствуют стандартам «Хэрродза», а они очень высоки, то «Хэрродз» может инвестировать в какое-то оборудование для того, чтобы подтянуть наше качество до его стандартов – это тоже очень интересная тематика.

В свою очередь представители группы компаний «Хэрродз» планируют найти в Беларуси много продукции мирового класса. Об этом сообщил директор по международным вопросам группы компании «Хэрродз» Радж Ассананд.

Радж Ассананд отметил, что он и его коллеги очень рады ознакомиться с теми возможностями, которые может предложить Беларусь. – Торговый центр «Хэрродз» известен как лучший универмаг в мире и мы всегда ищем продукцию мирового класса. Надеюсь, что мы найдем их и в Беларуси, – сказал он.

Так как торговый центр занимается продажей потребительских товаров, то на этом и будет сделан основной упор во время визита. – Мы хотим посмотреть на потребительские товары, производимые в Беларуси, которые соответствуют нашим стандартам с точки зрения того качества, которое ожидают наши покупатели. Мы надеемся найти много подобных товаров в Беларуси, – сказал Радж Ассананд, добавив, «что существует большая доля возможности, что после визита может последовать какое-то сотрудничество».

Как отметил Радж Ассананд, он пока лишь в общих чертах знаком с бизнес-климатом в Беларуси, но при этом подчеркнул, что «Хэрродз» всегда заинтересован в изучении рынка и возможностей в странах, которые имеют большой темп роста.

В свою очередь графиня Рейни Спенсер сказала, что ей известно, как сильно Беларусь пострадала от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. – Знаю, что много детей ежегодно приезжают в Англию на отдых и оздоровление, – отметила она.

Рейни Спенсер с нетерпением ожидает посещения минской Ратуши, так как сама много лет работала в местных органах власти. Она планирует ознакомиться со всем, что связано с местным самоуправлением в Минске. – Говорят, что Беларусь – прекрасное место с красивыми замками, озерами, лесами и т.п. Мы хотим увидеть все, – сказала графиня.

– Мы также хотим поговорить с вашими экспертами в сфере недвижимости и инвесторами, чтобы увидеть, можем ли мы сотрудничать в этой области, – добавил Марк Коллинз.

Как сообщалось, цель визита представителей «Хэрродз» двойственная. С одной стороны, это изучение потенциальных возможностей для бизнеса: для иностранных гостей будут сделаны презентации продукции белорусских концернов «Беллесбумпром» (мебель), «Белгоспищепром» (алкогольная продукция), «Беллегпром» (одежда), «Белхудожпромыслы». С другой стороны, визит преследует гуманитарные цели: 14 июля делегация посетит Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии, а 15 июля графиня Спенсер побывает в Белорусском детском хосписе в Боровлянах.

Группа «Хэрродз» включает в себя ряд компаний в различных сферах бизнеса. В их числе торговый центр «Хэрродз», который является одним из самых больших в мире на площади свыше 90 тысяч кв. м. разместились более 330 магазинов, которые ежедневно посещают более 30 тысяч посетителей. Торговый центр занимает 3-е место по популярности среди иностранных туристов, уступая только Парламенту и Биг Бену, но опережая Букингемский дворец. После приобретения торгового центра небезызвестным Мохаммедом аль-Фаедом в 1985 году инвестиции в его развитие составили около $800 млн. Кроме бизнеса, аль-Фаед занимается гуманитарной деятельностью, и в его гуманитарных проектах участвует графиня Рейни Спенсер, передает корреспондент БЕЛТА.