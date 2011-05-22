Британец искал в Ереване белорусский геркулес

Куда скромнее, чем сегодня, поначалу дела шли и в армяно-белорусском торговом доме «Ар-Бе». Владимир Наркевич вспоминает, как перед открытием не знал, чем заполнить 3,5 тысячи квадратов площади. Зато теперь и не предполагает, где разместить всех поставщиков.

Владимир Наркевич, заместитель генерального директора торгового дома «Ар-Бе»:

Если вначале приходилось делать из-под палки немножечко, сегодня многие предприятия, когда видят наш торговый дом, сами приезжают, дают предложения, просят выделить место, на сегодня для нас уже сложность выделить эту торговую площадь, потому что дом не резиновый.

На втором этаже – мебель, ковры и техника, на первом, по сути, все остальное. Здесь и продукты, и косметика, и даже духи, сделанные в Беларуси. Кстати, лучше всего – здесь даже не ожидали – продается именно парфюмерия, а еще сахар и белорусское какао. Но мы увидели – такое еще поискать – британца, заглянувшего в Ереване за белорусским геркулесом. Овсянка, сэр.

Таких магазинов и в Беларуси сразу не найдешь. На всех этих полках – только наша продукция. Исключение – разве что армянская минералка и лепешки. Но лежат они рядом с нашим, родным хлебом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Наркевич, заместитель генерального директора торгового дома «Ар-Бе»:

Уже армяне знают, что такое белорусский хлеб, многие приходят именно за хлебом. Я даже знаю, по неофициальной информации, что люди из руководства Армении на столе имеют этот хлеб. Хлеб поступает сюда замороженным, потом идет процесс разморозки. И в течение пяти дней после разморозки он имеет отличное качество, как и в Беларуси.

Степан Сухоренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения:

Только за прошлый год у нас товарооборот возрос более чем на 60%. Из них экспорт наших товаров в Армению возрос более чем на 80%. Это действительно серьезная динамика, которая сегодня есть между нашими государствами.