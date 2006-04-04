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Бриллианты нынче в цене

04 апреля 2006 10:53
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134 бриллианта купили белорусы за 3 с половиной месяца с начала их реализации. Общая масса аттестованных камней - более 33 карат. Как сообщили в управлении информации Нацбанка Беларуси, приобрести драгоценности можно за белорусские рубли и иностранную валюту с оплатой как в наличной, так и в безналичной форме в соответствии с белорусским законодательством. Для продажи предлагаются ценные камни различных качественно-цветовых характеристик от пяти сотых до восьми десятых карата классической круглой огранки, изготовленые по российским стандартам.
# Экономика

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