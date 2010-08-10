Брестский чулочный комбинат собирается освоить новое сырье – самый обычный белорусский лен

С такими товарами маркетологи предприятия рассчитывают выйти на новые рынки сбыта. Экологически чистым товаром уже заинтересовались в Америке.

Оказывается из белорусского льна можно вязать носки. Новую технологию освоил Брестский чулочный комбинат. И уж точно не прогадал. Ведь одна пара носков изо льна по износоустойчивости заменяет три обычные.

О популярности и безграничных возможностях белорусского бренда дизайнер Татьяна слышала еще от бабушки. Предложила попробовать лен в собственной коллекции. Результат не заставил себя ждать. За 7 месяцев 240 тысяч пар ушли с молотка.

Компьютерные технологии развязали руки дизайнерам. Здесь можно реализовать самые креативные идеи. Это стало возможно благодаря инвестициям и новому оборудованию на предприятии с 40-летней историей.

Светлана Чинарян, ведущий инженер-технолог Брестского чулочного комбината:

– Учитывая внедрения современных машин для формировки изделия, а также для вязания, снижение энергозатрат до 30%, позволило увеличить выпуск конкурентоспособной продукции.

Здесь же опробовали изделия из бамбука, пряжу закупают в соседней Польше. Разработали новые коллекции, которые не уступают мировым стандартам. В разы улучшили и качество. Теперь изделия точно не теряют форму, не линяют и способствуют укреплению здоровья.

Около 24 миллионов пар в год. Это позволяет не только насытить отечественный рынок, но и уверено заявить о себе за рубежом. Продукция белорусского предприятия пользуется спросом даже в США. Нашу одежду носят в России, Казахстане и Латвии. На очереди подписание контрактов с Украиной и Литвой.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брест.