Брестские стоматологи могут продавать алкоголь и сигареты

Одна из частных поликлиник областного центра получила соответствующее разрешение. Лицензию выдали городские власти.

Светлана Чернявская, главный бухгалтер стоматологической поликлиники:

У нас есть все документы – и на право осуществления медицинской деятельности, и на право розничной торговли.

Если с первой лицензией всё понятно, то вторая — озадачивает. Согласно выданному городскими властями разрешению, брестские стоматологи получили право производить розничную торговлю, в том числе алкоголя и табака. Как говорится, получить услуги брестчане теперь смогут оптом. А что, сел в стоматологическое кресло, для храбрости заказал бокал холодного пива, а после процедуры можно, как говорится, и на перекур.

Впрочем, на самом деле, торговать алкоголем и сигаретами медики не собираются. Согласно прейскуранту, продавать в киоске поликлиники будут исключительно зубные пасты, нити, щетки – в общем, стандартное меню для ухода за полостью рта.

Светлана Чернявская, главный бухгалтер стоматологической поликлиники:

Никакого алкоголя и никакого табака здесь нет.

В управлении, которое выдало такое разрешение, этот случай абсурдным не считают. Хочешь торговать — почему бы и нет. Главное, чтобы предприниматель соблюдал все нормы, правила и рекомендации.

Маргарита Василевич, главный специалист управления торговли и услуг Брестского горисполкома:

Мы выдаем лицензию на розничную торговлю, которая включает также алкогольные напитки, табачные изделия, общественное питание. Но у каждого субъекта свои составляющие.

Такая свобода действий позволит частным фирмам объять необъятное. Почему бы теперь ,например, не совместить ремонт обуви и технический перевод с китайского языка, оказание услуг макияжа и замены моторного масла. Ведь в непростых условиях торговли, похоже, все средства хороши.