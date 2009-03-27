Брестские рыбхозы испытывают трудности с реализацией товара

Главный рыбовод хозяйства в Брестской области лично обходит местные магазины и предлагает взять товар на реализацию. В качестве бонуса бассейн. Но пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

Торговля брать отечественную живую рыбу отказывается. Как и покупатель. Вот и получается арифметика: 90% продукции предприятие реализует самостоятельно. Шесть автомобилей и шесть продавцов ежедневно отправляются на рынки ближайших райцентров и в Брест.

- Ратуем за то, чтобы торговля взяла половину забот по реализации рыбы на себя, - рассказал телеканалу СТВ главный рыбовод РПТУП "Соколово" Василий АНДРЕЮК. - Покупателю будет выгодно. Он круглый год может купить. Торговля сама должна быть заинтересована, создавать условия для реализации рыбы. Пока торговля навстречу не идет.

И вот она пошла. В ближайшее время на каждом рынке планируется сделать рыбный павильон. Увеличатся расходы на рекламу. Также под жесткий контроль возьмут расходы комбикормов. Тем более, что в этом году зерно рыбхозам решено поставлять по государственным закупочным ценам.

Анатолий БУЛЫНЯ, директор департамента по мелиорации и водному хозяйству Минсельхозпрода: «Именно стоимость кормов в прошлом году явилась главной причиной убыточности, что привело к трудностям с реализацией рыбы».

И действительно, отечественного карпа дешевле восьми тысяч за килограмм найти в магазине сложно. Зато перемороженные морские конкуренты расходятся на ура. Хотя порой разница в такой цене может уйти на лекарства.

Лариса ФУРС, главный специалист департамента по мелиорации и водному хозяйству Минсельхозпрода: «Вопрос, сколько раз она заморожена и разморожена. Если один раз и по правилам, то она не теряет всех свойств и питательных веществ. А если два или три, то это уже не тот продукт, который мы хотим видеть на столе».

И все-таки ценовой фактор – на первом месте. С торговой надбавкой в 23% карп может надолго прописаться в аквариуме. Это в лучшем случае: условия жизни товара продуманы совсем не в каждой из 6000 торговых точек страны.

Михаил СВЕНТИЦКИЙ, заместитель министра торговли Республики Беларусь: «Из них аквариумы установлены в 750. Имеющиеся аквариумы позволяют единовременно разместить и предложить покупателю не более 30 тонн рыбы».

Широкий ассортимент и приемлемые цены выводят на лидирующие позиции специализированные рыбные магазины. На данный момент именно они – реальные помощники рыбхозов в реализации.