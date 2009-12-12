Брестские предприниматели помогают разгружать склады отечественных предприятий

Указ №477 стал своего рода толчком к новому сотрудничеству.

Ставку на отечественный товар две подруги сделали еще год назад, когда и открыли собственную точку по продаже. Ветер перемен подул в сторону бизнеса с момента вступления Указа, предоставившего индивидуальным предпринимателям-экспортерам серьезные преференции. Плюсы очевидны: вместо налогов — единый торговый сбор в размере одной базовой величины, не требуется лицензия на перевозку товаров автотранспортом. Взвесив все «за», предпринимательницы и решили проделать торговый путь в Россию.

Постельное белье, полотенца, детские вещи и не только. Продукция на оптовой базе Лидии Михайловны долго не задерживается. Вот и сегодня предпринимательница просчитывает эффект от очередного торгового рейса в Санкт-Петербург. К новому году эти подарки уйдут «на ура» Производителям от такого оптимизма только выгода.

Владимир Мазалов, председатель Брестского союза предпринимателей:

Хотелось бы, чтобы основная масса предпринимателей тоже этим занималась. Тогда коэффициент полезного действия от этого Указа был огромнейший.

Валентина Витко, начальник торгового отдела:

У нас появилось пока только три предпринимателя, но мы надеемся, что этот список будет увеличиваться.

В Брестской области чуть более 30 предпринимателей воспользовались льготами и не побоялись продавать отечественный товар за границей. Правда, для большого бизнеса это пока капля в море. В стране ведь зарегистрировано более 200 тысяч ИП. С другой стороны, это — начало правильного грамотного маркетинга. При наличии способностей и желания продать можно все.