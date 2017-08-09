Прямой эфир

Брестская область лидирует в жатве: собрали уже миллион тонн зерна

09 августа 2017 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Больше 3 миллионов тонн зерна – такой каравай собрали белорусские аграрии. Всего же убрано больше трети золотого запаса. Лидирует в жатве Брестская область. Здесь намолот зерна приближается к миллиону тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область лидирует в жатве: собрали уже миллион тонн зерна-1

Отметку в 500 тысяч тонн уже преодолели Минский, Гомельский и Гродненский регионы. Планка каждой из этих областей – не менее тонны хлеба. К слову, темпы уборки здесь позволяют уложиться в установленные сроки. Витебской и Могилевской областям, которые позже всех включились в жатву, сухая погода помогает наверстать упущенное время. Чтобы убрать урожай, у белорусских аграриев остается чуть менее 2 недель. Завершить страду до 20 августа поручил глава государства.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
В Копыльском районе одно из промышленных предприятий города взяло «под крыло» ранее убыточное хозяйство
08 августа 2017 17:35

В Копыльском районе одно из промышленных предприятий города взяло «под крыло» ранее убыточное хозяйство

Александр Лукашенко: «Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным»
08 августа 2017 17:32

Александр Лукашенко: «Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным»

Меньше денег за «коммуналку» и интернет: как сэкономить на оплате летних счет-извещений за ЖКУ
08 августа 2017 17:30

Меньше денег за «коммуналку» и интернет: как сэкономить на оплате летних счет-извещений за ЖКУ