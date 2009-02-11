Брест принимает гостей из Санкт-Петербурга

Россияне изучают возможности поставок белорусских продуктов питания в социальные учреждения города. Делегация побывает на предприятиях по переработке мяса, овощей и фруктов, а еще ознакомится с брестским производством детского питания. Специалистов интересует цена, качество, ассортимент и возможные объемы поставок. К слову, в прошлом году брестчане наторговали с Санкт-Петербургом на 150 миллионов долларов. Рост на 20 процентов, и эту динамику в регионе намерены сохранить.