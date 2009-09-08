Бразилия и Франция договорились о военном сотрудничестве

Бразилия и Франция подписали соглашения о поставке вооружений на сумму $12,3 млрд.

Согласно подписанным документам, Франция поможет Бразилии в производстве первой атомной подводной лодки в Латинской Америке, которая в соответствии с договоренностями будет введена в строй уже через 11 лет. Соглашения также предусматривают поставку бразильским ВМС четырех спроектированных во Франции дизель-электрических подводных лодок, первая из которых будет передана Бразилии в 2014 году, и 50 французских военно-транспортных вертолетов EC-725. Помимо этого, в Бразилии будет построен завод по производству аналогичных вертолетов.



По итогам встречи президентов двух стран Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Николя Саркози было объявлено также о начале переговоров по приобретению Бразилией 36 французских боевых самолетов "Рафаль" и Францией 10 бразильских военно-транспортных самолетов KA-390, передает БЕЛТА.