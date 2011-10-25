БПС-Сбербанк – результат партнерства белорусского БПС-Банка и российского Сбербанка и качественно новая модель обслуживания клиентов

О том, что крупнейший российский банк идет со своим капиталом в Беларусь, стало известно два года назад. Соглашение тогда было подписано на правительственном уровне. Основная цель – дать новый импульс в реализации инвестпроектов, плюс – модернизация банковской сферы в целом.

Основным шагом стал ребрендинг. То есть зарабатывать новый имидж и репутацию планируют с новым именем. Об этом говорил еще на встрече с белорусским вице-премьером председатель Правления Сбербанка. В том числе на российской финансовой платформе в Беларуси будут строить принципиально новую форму бизнеса. Для торговли основным товаром банка – кредитом.

Василий Матюшевский, председатель Правления ОАО «БПС-Сбербанк»:

Рынки очень разные в странах Европейского Союза, в Беларуси, Украине, Казахстане, Индии, где мы тоже присутствуем, в Китае. Естественно, модель розничного бизнеса отличается. Но общая базовая платформа, в том числе IT-платформа, присутствует.

Это что касается локальных задач. В то же время продолжаются переговоры по кредитам и уровнем выше. В скором времени возможен перевод миллиарда долларов под залог половины плюс 1% акций «Нафтана». Изначально в этой сделке фигурировал «Беларуськалий», но Правительство на такие условия не пошло. Тем не менее, переговоры по кредиту Сбербанка идут весьма успешно – отмечают обе стороны.

Сергей Дубков, заместитель председателя Правления Национального банка Республики Беларусь:

Перспективы заключения данного контракта очень высоки.

«БПС», как структура базовая, – в четверке крупнейших банков республики. В основном занимается финансированием внешней торговли и работой с инвесторами. Совместные проекты с Минэкономики и Национальным агентством по инвестициям теперь должны получить новый импульс. А результаты в части строительства жилья уже видны с главного проспекта Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Матюшевский, председатель Правления ОАО «БПС-Сбербанк»:

Это воочию видно. Если ехать мимо микрорайона Восток в сторону Уручья, можно увидеть дома. Они уже видны с самого проспекта.

В банковской системе Беларуси есть уже несколько проектов по слиянию и поглощению. Как пример – Нацбанк 25 октября привел совместную работу Белорусского индустриального и Технобанка. Получился новый тренд и укрупнение капитала. А это не только снижает риски клиента. Сам по себе такой факт – логическое развитие современного банковского сектора страны.