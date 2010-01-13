Борисовский завод медицинских препаратов ищет серьезного инвестора

Завод отмечает 45-летие.

В наступившем году на предприятии планируют реализовать ряд крупных проектов. Один из них - строительство нового таблеточного корпуса по современным технологиям. Сейчас завод ищет серьезного инвестора, способного предложить новые решения, оригинальную номенклатуру и новые рынки сбыта.

Интерес к сотрудничеству уже проявили компании из Швеции, Исландии, Франции и других стран. Отметим, Борисовский завод выпускает около 180-ти наименований лекарственных препаратов. За последние 5 лет освоено более 30 импортозамещающих средств. Мощности предприятия позволяют производить свыше 4 миллиардов таблеток и 400 миллионов ампул.