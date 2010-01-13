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Борисовский завод медицинских препаратов ищет серьезного инвестора

13 января 2010 08:06
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Завод отмечает 45-летие.

В наступившем году на предприятии планируют реализовать ряд крупных проектов.  Один из них - строительство нового таблеточного корпуса по современным технологиям.   Сейчас завод ищет серьезного инвестора, способного предложить новые  решения, оригинальную номенклатуру и новые рынки сбыта. 

Интерес к сотрудничеству  уже проявили компании из Швеции, Исландии, Франции и других стран. Отметим, Борисовский завод выпускает около 180-ти наименований лекарственных препаратов. За последние 5 лет освоено  более 30  импортозамещающих средств. Мощности предприятия позволяют производить свыше 4 миллиардов таблеток и 400 миллионов ампул.

# Экономика

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