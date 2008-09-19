Борисовский завод автотракторного электрооборудования празднует 50-летие со дня основания

Свою историю БАТЭ начал писать в сентябре 1958 года. В коллективе тогда было около ста человек, а на производственной площади предприятия – всего 43 единицы технологического оборудования.

С тех пор организация проделала огромный путь: от производства примитивных изделий электротехнического назначения до массового выпуска стартеров. В третье тысячелетие БАТЭ вступил современным высокопроизводительным предприятием, оснащенным передовой технологией. Продукцию организации хорошо знают не только отечественные, но и зарубежные производители. Завод дважды был награжден "Бриллиантовой звездой качества" в Мексике, получил золотой орел во Франции, Гран-при в Италии и Великобритании.

С юбилеем коллектив БАТЭ поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

