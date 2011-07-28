Борисовский комбинат хлебопродуктов рассчитывает в этом году обойтись без импорта зерна

На часах только одиннадцать, а машины уже выстроились в очередь. В каждой не менее 18 тонн груза. Этот комбинат хлебопродуктов получает зерно из девяти районов Минской области.

Уже заготовили 12% от всей потребности. И ожидают, что в этом году смогут обойтись без импорта. Зерно идет хорошего качества.

Ольга Баско, заместитель директора по качеству Борисовского комбината хлебопродуктов:

Радует нас урожай этого года, не надеялись, что будет так хорошо. Хорошая пшеница в этом году, высокая натура в зерне, клейковина от 26%.

В начале уборочной за сутки здесь разгружаются 140 машин, а разгар сезона и все 380. Оборудование — самое современное. Зерно просушивают и отправляют на сортировку. К примеру, оптический сепаратор вообще единственный в Беларуси. 160 фотоэлементов перебирают зерно даже по цвету. Ненужное сразу идет в отходы. Правда, не выбрасывается, как раньше — на нем работает котельная и дает 30% всей теплоэнергии нужной комбинату. Все процессы автоматизированы. И работу регулирует пульт управления. За ним следит только один человек.

Предприятие экспортоориентированное, и только за это полугодие получило чистой прибыли 9 миллиардов рублей. Смогло даже прокредитовать хозяйства на поставку зерна.

Виктор Аскерко, директор Борисовского комбината хлебопродуктов:

Стоит новое оборудование. Скажу только одно: если раньше с тонны пшеницы мы могли получить могли 500 килограммов муки, сейчас — 650 килограммов муки высшего сорта. Это экономика предприятия, это и качество продукции.

Возможно, не такие комфортные, но условия достойные для приема зерна созданы по всей стране. В этом году Беларусь рассчитывает собрать каравай в 9 миллионов тон.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сейчас убрано уже 27% площадей, урожайность — 32,6 центнера с гектара, на 1,5 центнера больше, чем в прошлом году. Отрадно то, что она прирастает каждый день. Активно идёт продажа зерна государству. Поднято достаточное количество техники, перебоев пока нет, нам только нужна погода.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Мы уже приблизились к серьёзным намолотам. Очень важно, чтобы в конвейере уборки приёмка шла без сучка и задоринки. Все хлебоприёмные пункты готовы, срывов никаких не допущено.

Сам же Борисовский комбинат хлебопродуктов может стать опытным образцом для других подобных предприятий. Не так давно по поручению президента, к комбинату присоединили и производство макаронных изделий — раньше убыточное, а сегодня крупнейшее в Беларуси. Прибыль тут же пошла в гору. Плюс — получилась единая технологическая цепочка от производства муки до готовой продукции. Есть предложение внедрить такую систему по всей стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».