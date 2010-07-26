Борис Батура: Введение валового регионального продукта подстегнет конкуренцию между регионами

На вопросы ведущего отвечает Борис Васильевич Батура, председатель Миноблисполкома.

Нынешняя жатва проходит практически в экстремальных условиях. С одной стороны, хлеб созрел гораздо быстрее, чем обычно, но, с другой, его нужно гораздо быстрее собрать… Благоприятствуют ли условия жатвы в этом году?

Хлеб всегда надо собирать быстро, чтобы меньше было потерь. Действительно, хлеб быстрее созревает в такую жаркую погоду — наполняемость теряется. Но, тем не менее, как я всегда говорю, мы должны спешить медленно. Надо убирать качественно, чтобы восполнить потери, которые возможны из-за погоды. В этом году, я считаю, и Бог, и все — на нашей стороне. Погода все-таки помогла.

Ваш гомельский коллега говорил, что из-за погоды они потеряют немало зерна в этом году…

Я не отрицаю — в каждом регионе своя ситуация. Тем не менее, я считаю, что повышая качество, работая качественней, соблюдая технологию, можно восполнить потери, которые раньше были понесены.

Я думаю, у Минской области есть все предпосылки собрать зерна, по крайней мере, не меньше, чем в прошлом году. А в прошлом году в бункере было 2150. Думаю, в этом году на 2200-2300 должны выйти.

Как известно, у Минска появится 9 городов-спутников. Как Вы считаете, смогут ли эти города конкурировать с Минском?

Я считаю, что это правильное направление — строить города-спутники. Программа на их строительство уже утверждена. Логойск будет отстраиваться уже со следующего года.

В настоящее время конкурировать со столицей очень сложно. Но, в принципе, Минский район и прилегающие к нему районы должны выглядеть не хуже Минска. По сути, это въездные ворота в столицу.

В городах спутниках все запланировано. В частности, там будет создаваться инфраструктура и такие же условия проживания, как и в Минске. Перенаселять столицу не нужно — 1,5-2 млн максимум.

Понятие «валовой внутренний продукт» является общеизвестным. На неделе было предложено использовать понятие «валовой региональный продукт»? Подстегнет ли это конкуренцию между регионами?

Как известно, валовой внутренний продукт (ВВП) страны складывается из результатов работы всех предприятий, расположенных на территории Беларуси.

Формально ВВП страны складывается из валовых региональных продуктов. Было предложено отразить участие, вклад каждого региона Беларуси в общей копилке. Конечно, я считаю, что это правильно и это подстегнет соперничество между регионами.

Вчера при обсуждении я говорил: установили планку валового внутреннего продукта и формирование бюджета от него, а все, что сверх него, следует оставлять у регионов. Это будет способствовать формированию заинтересованности у регионов. Здесь можно найти более-менее реальный и справедливый подход, чтобы определить, как работают регионы в создании общего блага Беларуси.

Борис Васильевич, как Вы можете охарактеризовать наиболее разумный стиль работы?

Каждый должен отдыхать. Если не отдохнешь, эффективность труда будет совсем другой. Вот поработай за станком три смены подряд: сначала будет нормальная производительность, а потом будет падать и падать, пока человек не заснет. Поэтому отдых нужен. Но бывают такие экстремальные ситуации, например жатва, когда нужно сконцентрироваться и всем нормально работать.