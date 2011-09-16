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Большинство крупных банков Беларуси отмечают оживление обменных операций и положительную динамику как по сдаче, так и по покупке валюты

16 сентября 2011 13:37
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Доллар продолжает снижение. По итогам очередных торгов на дополнительной сессии белорусской валютно-фондовой биржи курс стал меньше на 20 рублей. Сегодня доллар – 8 480. Российский рубль составил 294 белорусских. По сравнению с минувшим днем снизился и евро до 12 140.

Нацбанк Беларуси интервенций не проводил. Объем сделок по сравнению с основной сессией возрос более чем в полтора раза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Большинство крупных банков страны отмечают оживление обменных операций и положительную динамику как по сдаче, так и по покупке валюты. Предложения в некоторых обменниках превышает спрос. Проблем с наличием рублевой массы нет, впрочем как нет возле обменных пунктов и очередей.

Как сообщалось ранее, Нацбанк уверен в выходе на единый равновесный обменный курс белорусского рубля за 1,5-2 месяца.

# Экономика # Белоруссия

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