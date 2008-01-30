Большие деньги - для малых городов

Инвесторам в малых городах Беларуси предоставят беспрецедентные налоговые преференции. Президент Беларуси подписал Декрет №1 - <О стимулировании производства и реализации товаров>. Именно этот документ уже назвали законодательным инвестиционным прорывом в развитии регионального бизнеса.



Все предприятия, созданные в апреле, от обязательных ранее платежей освобождаются на пять лет. Единственное условие - предприятие должно работать в населенном пункте с количеством жителей - до 50 тысяч человек. Льготы коснутся всех - как предприятий с иностранным капиталом, так и без него.