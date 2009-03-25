О выполнении заданий по энергосбережению говорили в Минсельхозпроде. В 2008-м году целевой показатель должен был уменьшиться на 12,5%. Фактическое выполнение – минус семь с половиной. Среди регионов больше всего сэкономили в Брестской области – почти 19%. Не справились с заданием «Белптицепром», комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского, Гродненского и Минского облисполкомов. Что же касается первых двух месяцев нового года, то с заданием справился только Гомельский облсельхозпрод.



- Мы затратили 167 миллиардов рублей за прошлый год. Это больше, чем доводилось заданием, - сообщил телеканалу СТВ начальник главного управления механизации и технического прогресса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид МАРИНИЧ. - Но эффекта мы не достигли, так как объекты коммунальной собственности были сданы в 3-4 квартале, а окупаемость длится годами, до 8 лет. Так что, вложив деньги в 2008, окупаемости мы не получили. Это задел на 2009-й год.