Больше всего медалей сегодня получили представители «Белмедпрепаратов» и «Белшины»

За многолетний труд и профессионализм. Президент Беларуси вручил госнаграды лучшим людям страны.

Александр Лукашенко:

— Хочу высказать вам самые теплые слова сердечной благодарности за ваш добросовестный труд, за производственные успехи и творческие достижения, за самоотверженность и преданность избранному вами делу. За то, что вы свой талант, энергию и интеллект направляете на умножение экономического, духовного и оборонного потенциала страны, на повышение жизненного уровня наших граждан. Пример людей, которые умеют мыслить и действовать современно, творчески и добиваться конкретного результата, для государства всегда важен. Но особенно он нужен сейчас. Ведь в итоге 2010 года мы должны не только полностью преодолеть последствия кризиса, но и выйти на более высокие рубежи в своем развитии. Как это сделать – вы показываете своим примером, своими достижениями и наглядно убеждаете, что нам по плечу самых сложных задач.

Президент отметил, что правильное развитие предприятия «Белмедпрепараты» не только позволило обеспечить людей современными белорусскими лекарствами, но увеличить продажи наших препаратов за рубеж.

Людмила Силкина, начальник отдела РУП «Белмедпрепараты»:

— У нас сейчас уже 50 % продукции идет на экспорт, создается современное производство противоопухолевых лекарственных средств. В перспективе реализация еще двух проектов, которые дадут нам возможность довести наше производство до международных требований, надлежащих производственной практике – требования GMP. Это даст нам возможность экспортировать наши препараты.