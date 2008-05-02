Больше продавать и больше строить

Такую задачу поставили городские власти перед Минском, подводя итоги социально-экономического развития столицы за три месяца. Рост объемов промышленного производства составил почти 18%, потребительских товаров-12%. Основная проблема - внешняя торговля. Хотя экспорт товаров увеличился, доля импорта по-прежнему остается высокой. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов назвал такую ситуацию недопустимой.



Не выполнен показатель и по вводу жилья. За три месяца построено 200 тысяч квадратных метров. Это лишь 15% от годового плана. Во втором квартале запланировано возвести в два раза больше жилья, чем в предыдущем. Всего же через три года Минск должен выйти на показатель 2 миллионов квадратных метров жилья в год.