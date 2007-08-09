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Больше 7 миллионов тонн зерна к концу уборочной 2007 года

09 августа 2007 18:00
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Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский во время ознакомления с ходом уборки зерновых в Минской области. Это результат комплексной работы: привлечения современной уборочной техники, новейших технологий, в том числе и в рамках программы по энергосбережению в частности в зерносушильном комплексе. С начала года в хозяйства страны поставили 52 новые зерносушилки со значительной долей отечественных комплектующих. В целом уборочная проходит в плановом режиме, все сельхозорганизации полностью обеспечены топливом.
# Экономика

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