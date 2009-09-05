«Большая двадцатка» ограничила бонусы топ-менеджерам

Министры финансов стран «большой двадцатки», проводящие саммит в Лондоне, договорились ограничить выплату гигантских премий работникам банковского сектора.

Главы финансовых ведомств 20 крупнейших государств мира согласовали проект коммюнике, в котором предлагается установить новые правила выплаты бонусов и связать денежное вознаграждение менеджеров с долговременными результатами работы банков. Таким образом, станет менее выгодной практика рискованных рыночных махинаций, которую многие считают одной из главных причин глобального финансового кризиса.

Согласованное коммюнике по сути совпадает с позицией Великобритании, которая возражала против предложенного Францией и Германией введения граничных размеров бонусов. «Мы пытаемся сделать так, чтобы руководящие работники – те, кто влияет на то, как работает компания, - были привязаны к условиям, которые заставят их думать о долговременных перспективах, - сказал министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг. - И, что самое важное, чтобы можно было отобрать у них полученное в том случае, если из-за неправильной оценки ситуации они не добиваются нужного результата».

В согласованном проекте заявления «большой двадцатки» сказано, что выплата премий должна производиться только через несколько лет - когда станет очевидным позитивный результат деятельности того или иного менеджера. Предлагается также включать в контракты банкиров пункт, согласно которому бонус придется вернуть в том случае, если по прошествии времени их решения окажутся неверными.

Кроме того, премии предполагается выплачивать не деньгами, а акциями компаний - таким образом финансовое положение менеджеров будет напрямую зависеть от успеха их компаний, сообщает Newsru.com.