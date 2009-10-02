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Большая часть законопроектов, вынесенных на осеннюю сессию Совета Республики, касается экономики

02 октября 2009 11:15
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Об этом сообщил сегодня председатель Совета Республики Борис Батура, открывая первое заседание сессии.

Сенаторы разработают план мероприятий по повышению роли органов местного самоуправления и воспитанию молодёжи. Кроме того, Совет Республики создаст законодательную базу таможенного союза Беларуси, России и Казахстана, что предоставит нашей стране возможность свободной торговли и наращивания товарооборота.

- Широкие возможности для социально-экономического развития страны открываются с началом действия соглашений о создании таможенного союза между Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Казахстаном. Это важная составляющая интеграционных инициатив государства, реализуемых на практике. Нам предстоит продолжить работу по законодательному обеспечению таможенного производства, - сказал Борис Батура, председатель совета республики национального собрания республики Беларусь.

# Экономика

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