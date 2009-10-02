Большая часть законопроектов, вынесенных на осеннюю сессию Совета Республики, касается экономики

Об этом сообщил сегодня председатель Совета Республики Борис Батура, открывая первое заседание сессии.

Сенаторы разработают план мероприятий по повышению роли органов местного самоуправления и воспитанию молодёжи. Кроме того, Совет Республики создаст законодательную базу таможенного союза Беларуси, России и Казахстана, что предоставит нашей стране возможность свободной торговли и наращивания товарооборота.

- Широкие возможности для социально-экономического развития страны открываются с началом действия соглашений о создании таможенного союза между Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Казахстаном. Это важная составляющая интеграционных инициатив государства, реализуемых на практике. Нам предстоит продолжить работу по законодательному обеспечению таможенного производства, - сказал Борис Батура, председатель совета республики национального собрания республики Беларусь.