Большая часть льгот для военных страны будет сохранена

Большая часть льгот, которыми пользовались военнослужащие Беларуси, сохранена. Изменения в этой сфере будут незначительны, а основные социальные гарантии для них сохранятся.

Бесплатным останется медобслуживание, однако право на бесплатное получение лекарств отменено. Все социальные гарантии, в том числе и бесплатный проезд в городском транспорте сохранены для солдат-срочников. Их родителям теперь придётся платить лишь за отправку посылок и писем.

Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной все льготы остаются, но распространяться они будут только на непосредственных участников. Не сокращается также перечень льгот для тех воинов-афганцев, которые имеют ранения и увечья. А вот для бывших узников концлагерей и несовершеннолетних узников почти все преференции, кроме санаторно-курортного лечения и оздоровления, отменят.