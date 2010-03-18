Прямой эфир

Больш за тры трыльены рублеў інвестыцый селета ўкладуць у эканоміку сталічнага рэгіена

18 марта 2010 17:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сродкі накіруюць на мадэрнізацыю вытворчасцяў і выпуск канкурэнтаздольнай прадукцыі. Селета ўпершыню падтрымку з абласнога бюджэта атрымаюць прыватныя арганізацыі.Па выніках адмысловага конкурса інвестпраектаў субсідыямі аблвыканкама скарыстаюцца адразу дзве кампаніі. Адна з іх возьмецца за рэканструкцыю будынку па аказанні турыстычных паслуг у прысталіччы, другая – за вытворчасць профільных труб і гідрацыліндраў. Пры падвядзенні вынікаў конкурсу перавагу аддалі арганізацыям, якія выпускаюць імпаратазамяшчальную прадукцыю, укараняюць новыя тэхналогіі і клапоцяцца пра энергазберажэнне.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
18 марта 2010 15:55

Уго Чавес: Мы не собираемся действовать, как предыдущие хозяева

18 марта 2010 12:07

Всемирный банк расширил возможности финансовой поддержки Беларуси и рассчитывает на дальнейшее углубление партнерства

Мингорисполком: Если крыша вашего дома дала течь, ЖЭС отремонтирует ее бесплатно
18 марта 2010 11:45

Мингорисполком: Если крыша вашего дома дала течь, ЖЭС отремонтирует ее бесплатно