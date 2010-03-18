Больш за тры трыльены рублеў інвестыцый селета ўкладуць у эканоміку сталічнага рэгіена
Сродкі накіруюць на мадэрнізацыю вытворчасцяў і выпуск канкурэнтаздольнай прадукцыі. Селета ўпершыню падтрымку з абласнога бюджэта атрымаюць прыватныя арганізацыі.Па выніках адмысловага конкурса інвестпраектаў субсідыямі аблвыканкама скарыстаюцца адразу дзве кампаніі. Адна з іх возьмецца за рэканструкцыю будынку па аказанні турыстычных паслуг у прысталіччы, другая – за вытворчасць профільных труб і гідрацыліндраў. Пры падвядзенні вынікаў конкурсу перавагу аддалі арганізацыям, якія выпускаюць імпаратазамяшчальную прадукцыю, укараняюць новыя тэхналогіі і клапоцяцца пра энергазберажэнне.