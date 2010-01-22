Болгарские туроператоры хотят заблокировать болгарско-греческую границу

Болгарские туроператоры пообещали заблокировать болгарско-греческую границу в ответ на блокаду греческо-болгарской границы греческими фермерами.

И это лишь часть тех бед, которые ожидают Грецию уже в самое ближайшее время, если аграрии не уберут трактора и прочую крупногабаритную технику с дорог, где они разместили ее в знак протеста против некоторых экономических решений властей.

С одной стороны подобные истории конфликтов частных и государственных интересов в Европе в последнее время отнюдь не редкость. Тем, что греческие фермеры решили перекрыть дороги в ответ на сокращение социальных расходов со стороны властей, никого не удивишь. Такое уже происходило в Бельгии и во Франции. Но вот то, что блокада парализовала жизнь нескольких курортных городков в соседнем государстве, и теперь это соседнее государство подает в европейский суд с требованием компенсации, да к тому же грозит еще и устроить равнозначную ответную акцию – такого еще не бывало.