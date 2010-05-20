Более сотни специалистов из России, Украины и стран Балтии второй день обсуждают в Минске вопросы кризиса и глобализации

Причем, предложения имеют все шансы воплотиться в жизнь: попасть в пятилетнюю программу социально-экономического развития Беларуси.
Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Любые здравые мысли, особенно системного порядка, в первую очередь должны показать возможные механизмы вовлечения в экономический оборот инновационных процессов, новейших разработок.
Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета:
Мы должны думать о том, какими мы будем входить в посткризисный период. И здесь очень полезно обменяться знаниями и понять, как кризис повлиял на различные страны, какие механизмы они применяют и какие у них прогнозы на будущий рост.